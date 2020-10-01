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Xiaomi представила самый дешевый телевизор 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Xiaomi представила самый дешевый телевизор
Фото: Xiaomi
Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Redmi Smart TV A32. Модель можно приобрести в Китае, сообщает издание GizmoChina.
Аппарат стал новым устройством серии Smart TV A, в которую уже вошли аппараты Smart TV A55 и Smart TV A50. Модель Smart TV A32 является самой дешевой в линейке телевизоров Xiaomi. Гаджет получил 32-дюймовый дисплей с поддержкой фирменной технологии улучшения отображаемой картинки. Представленное устройство имеет 64-битный чип A53, один гигабайт оперативной и восемь гигабайт встроенной памяти, графический процессор Mali-450.
Redmi Smart TV A32 получил обновленный графический интерфейс на базе операционной системы MIUI for TV 3.0. Модель также оснащена голосовым помощником XiaoAI 3.0, который позволяет управлять системой умного дома и подключенным к ней гаджетами.
Стоимость нового телевизора составила 799 юаней или около девяти тысяч рублей. Аппарат доступен на китайской площадке JD, о выходе устройства на глобальный рынок не сообщается.
Ранее китайская компания выпустила свой первый телевизор с разрешением 8К. Флагман Mi TV Lux Pro получил 82-дюймовый экран на основе матрицы Mini LED с углом обзора 178 градусов, максимальной якростью 2000 нит и поддержкой HDR 10+. Стоимость телевизора составила 49 999 юаней или около 570 тысяч рублей.
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Наука и техника , Китай
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