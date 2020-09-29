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Найдено уникальное захоронение эпохи неолита

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43 минуты назад
Испанские и португальские археологи нашли в пещере Куэва-де-ла-Дехесилья захоронение эпохи среднего неолита. В нем оказались два человеческих черепа и скелет козла. Эта находка открывает дает возможность ученым подробно изучать погребальные обряды древних жителей Пиренейского полуострова. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
Найдено уникальное захоронение эпохи неолита
Фото: Universidad de SevillaUniversidad de Sevilla
«Это открытие открывает новые направления исследований и антропологических сценариев, в которых жертвоприношения людей и животных могли быть связаны с культами предков, умилостивительными ритуалами и божественными молитвами во время памятных праздников», – отметил один из авторов исследования, сотрудник Севильского университета Даниэль Гарсия Риверо.
Археологи из Севильского университета вели раскопки в Куэва-де-ла-Дехесилья близ Кадиса. Они обнаружили два взрослых человеческих черепа, относящиеся к эпохе среднего неолита (4800-4000 лет до н.э.). Один из них мужской, другой – женский, причем первый старше. В женском черепе есть впадина в лобной кости, которая, как предполагают ученые, появилась в результате трепанации. А в его затылочной части археологи нашли порезы, которые образовались в результате обезглавливания. Рядом с человеческими черепами лежал скелет молодого козленка. Ученые также нашли в погребении вторую часть, которая была отделена от останков стеной. Там был расположен каменный алтарь со стелой и очагом.
«Это исключительная археологическая находка. Разное обращение с черепами с травматологическими доказательствами и принесенные в жертву животные, а также обнаруженные нами археологические структуры не соответствуют традиционным погребальным обрядам, о которых мы знали раньше. Это открытие важно не только из-за своих особенностей, но и потому, что оно представляет собой неповрежденное погребение, которое дает прекрасную возможность получить более подробное представление о погребальных и ритуальных обрядах неолитического население Пиренейского полуострова», – рассказал Гарсиа Риверо.
Наука и техника,Наука,Даниэль Гарсия,
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