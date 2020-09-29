Найдено уникальное захоронение эпохи неолита

Археологи из Севильского университета вели раскопки в Куэва-де-ла-Дехесилья близ Кадиса. Они обнаружили два взрослых человеческих черепа, относящиеся к эпохе среднего неолита (4800-4000 лет до н.э.). Один из них мужской, другой – женский, причем первый старше. В женском черепе есть впадина в лобной кости, которая, как предполагают ученые, появилась в результате трепанации. А в его затылочной части археологи нашли порезы, которые образовались в результате обезглавливания. Рядом с человеческими черепами лежал скелет молодого козленка. Ученые также нашли в погребении вторую часть, которая была отделена от останков стеной. Там был расположен каменный алтарь со стелой и очагом.