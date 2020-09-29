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В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха 

RT на русском 1 час назад
Утечку воздуха нашли в российском модуле МКС
Фото: NASA
Космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на Международной космической станции, оно находится в российском модуле «Звезда», сообщили в «Роскосмосе».

«После проведённого анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура», — цитирует госкорпорацию ТАСС.

Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля.

«Осуществляется поиск конкретного места возможной утечки», — добавили там.

В «Роскосмосе» уточнили, что утечка не угрожает экипажу.

«В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена», — отметили в пресс-службе.

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
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Наука и техника , Роскосмос
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