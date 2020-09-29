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Ученые выяснили, как сосны справляются с осадками 

Индикатор 53 минуты назад
Ученые выяснили, как сосны справляются с осадками
Фото: PxHere
Американские ученые провели исследования взаимодействия хвои болотной сосны с дождевыми каплями, и выяснили, что клиновидная форма игл эффективно противостоит осадкам, препятствуя накоплению влаги на поверхности хвои. Результаты работы также могут быть применены при создании искусственных водоотталкивающих волокон. Статья исследователей опубликована в журнале Physics of Fluids.
Исследователи из Университета Центральной Флориды в настоящее время занимаются изучением свойств сосновых игл и того, как они предохраняют деревья от разрушительного воздействия осадков. В экспериментах ученые наблюдали за иглами болотной сосны (Pinus palustris) с помощью высокоскоростной видеосъемки.

«Мы наблюдали, как капли, ударяющиеся об иглы, сильно деформируются и разбиваются, — рассказал один из авторов работы Эндрю Дикерсон. — Потом мы изменили форму игл, и выяснили, что иглы клиновидной формы, как у сосны, гораздо лучше отводят воду по сравнению с круглыми иглами такого же размера и в аналогичных условиях, а кроме того они задерживают меньше воды».

С эволюционной точки зрения это выгодно, так как вода на поверхности сосновой хвои задерживает фотосинтез, блокирует устьица и поры, затрудняя газообмен. Исследователи считают, что проведенная работа является шагом к пониманию того, почему Сосновые стали одним из самых распространенных семейств деревьев на планете, растущим иногда в очень агрессивных климатических условиях. Кроме того результаты работы могут быть полезны при разработке искусственных волокон с водоотталкивающими свойствами.
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Наука и техника , Наука
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