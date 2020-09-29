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Названа убивших древних майя страшная катастрофа 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Названа убивших древних майя страшная катастрофа
Фото: Public Domain / Wikimedia
Ученые Испанского национального исследовательского совета пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация майя частично пострадала из-за катастрофического извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 километров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи проанализировали ледяной керн, извлеченный из ледника в Гренландии, а также провели радиоуглеродное датирование обугленных остатков дерева, найденных в отложениях пепла Илопанго. Оказалось, что страшное извержение произошло в 431 году нашей эры. Шлейф поднялся на высоту до 45 километров, а пепел выпал на территории протяженностью более семь тысяч километров, достигнув Гренландии. Полсантиметровый слой пепла покрыл территории площадью более двух миллионов квадратных километров.
Специалисты назвали извержение Илопанго в 50 раз более сильным, чем извержения Сент-Хеленс в 1980 году, при котором погибло 57 человек. Хотя взрыв не сказался на развитии большей части цивилизации майя раннего классического периода (300-600 годы нашей эры), в окрестностях горы в течение многих лет и десятилетий никто не жил.
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Наука и техника , Наука
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