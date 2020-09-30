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Пользователи Telegram смогут оставлять комментарии в каналах 

Газета.Ru и ещё 19 39 минут назад
В Telegram запущена функция комментариев в каналах
Фото: depositphotos.com
Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, написал основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", — говорится в сообщении.

Комментарии будут похожи на групповой чат. Пользователи смогут обмениваться голосовыми сообщениями или GIF изображениями.
Telegram — мессенджер, поддерживающий разные форматы сообщений и медиафайлов. Приложение появилось в 2013 году и было создано Павлом Дуровым.
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Наука и техника , Интернет , Павел Дуров
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