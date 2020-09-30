В Telegram запущена функция комментариев в каналах

Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, написал основатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", — говорится в сообщении.
Комментарии будут похожи на групповой чат. Пользователи смогут обмениваться голосовыми сообщениями или GIF изображениями.
Telegram — мессенджер, поддерживающий разные форматы сообщений и медиафайлов. Приложение появилось в 2013 году и было создано Павлом Дуровым.