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В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы
Фото: Fabrizio Nestolaa, Cyrena A. Goodrich et al., 2020
Ученые считают, что они появились в результате большой космической катастрофы.
По оценкам, в поясе астероидов вращается около 10 миллионов объектов, происхождение которых относится к периоду, когда планеты формировались из огромного газопылевого облака, вращавшегося вокруг Солнца. Астероиды иногда выкидывает с постоянной орбиты, и в результате некоторые из них, достаточно большие, чтобы не сгореть полностью в атмосфере, падают на поверхность Земли. Эти метеориты представляют собой ценный объект исследования, поскольку способны многое рассказать о появлении, развитии и смерти планет нашей звездной системы.
Именно это и привлекло научную группу под руководством Фабрицио Нестолы и Кирены Гудрич, куда вошли ученые из Германии, Италии, США, России и ряда других стран. Они исследовали урейлиты, найденные в Марокко и Судане — эти редкие метеориты являются осколками большого небесного тела, возможно, малой планеты, которое раскололось из-за столкновения с другим космическим объектом.
Урейлиты часто содержат большое количество углерода, в том числе, в виде графита и наноалмазов, которые не могли образоваться в результате падения метеорита на Землю, поскольку энергия удара в этом случае должна быть слишком велика. Считалось, что они появились так же, как и земные алмазы — под длительным давлением внутри протопланеты, сопоставимой по размером с Марсом или Меркурием.
Однако группа Нестолы и Гудрич обнаружила в урейлитах не только нано-, но и достаточно крупные алмазы — размером до 100 микрометров. При этом выяснилось, что появились они в результате очень сильного и внезапного давления, на что указывают и другие обнаруженные в метеоритах минералы — в частности, силикаты. По словам авторов исследования, эти алмазы образовались скорее всего в результате удара огромного астероида или даже малой планеты в материнское тело урейлитов, и возможно именно этот удар его и разрушил.
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Наука и техника , Наука
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