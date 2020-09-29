Измерено количество материи во Вселенной

По подсчетам исследователей, материя составляет 31% от общего количества материи и энергии во Вселенной, а остальная часть состоит из темной энергии.

Команда астрономов разработала "GalWeight", космологический инструмент для измерения массы скопления галактик с использованием орбит входящих в него галактик. Затем исследователи применили свой инструмент к наблюдениям из Sloan Digital Sky Survey (SDSS), чтобы создать «GalWCat19», общедоступный каталог скоплений галактик. Наконец, они сравнили количество скоплений в своем новом каталоге с результатами моделирования, чтобы определить общее количество вещества во Вселенной.

По словам исследователей, огромным преимуществом использования методики орбиты галактик GalWeight было то, что удалось определить массу для каждого скопления индивидуально, а не полагаться на более косвенные, статистические методы.

«Нам удалось сделать одно из самых точных измерений, когда-либо сделанных с помощью метода скоплений галактик», - сказала соавтор исследования Джиллиан Уилсон.