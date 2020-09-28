МКС начала резко терять воздух

За последние несколько месяцев воздух начал покидать Международную космическую станцию (МКС) в пять раз быстрее, чем раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Небольшую утечку воздуха на МКС фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки), а в августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. Тогда экипаж станции изолировался в российском сегменте и попытался обнаружить проблему, но место утечки так и не нашлось.

С тех пор, по данным источника РИА Новости, экипажу пришлось изолироваться в российской части МКС еще раз. Это произошло в сентябре, когда скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки.

«Роскосмосе» агентству заявили, что экипажу МКС и самой станции ничего не угрожает. Специалисты продолжают поиски места утечки.

Как писал «Рамблер», до этого заметная утечка воздуха и падение давления на МКС произошли в августе 2018 года. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», который был пристыкован к станции. Космонавты закрыли отверстие с помощью специального герметика.