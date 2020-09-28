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Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Почему на МКС не могут найти причину утечки воздуха
Фото: Roscosmos/Global Look Press
Заниматься поиском утечки воздуха на Международной космической станции очень тяжело, потому что они могут быть закрыты предметами, а также приходится изолировать каждый отсек и наблюдать за давлением, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
В августе текущего года на Международной космической станции (МКС) началась утечка воздуха, которая к сентябрю возросла до 1,4 килограмма в сутки. В связи с этим весь экипаж был вынужден изолироваться в российском сегменте.

«Когда не знаешь где и что произошло, неприятность начинает увеличиваться, поэтому сейчас происходит довольно опасная вещь. А уже второй месяц не получается устранить утечку на МКС, потому что это очень тяжелая работа», — говорит Моисеев.

Он объясняет, что на станции есть очень много возможных мест утечки: все стыковочные узлы, все узлы, где электрокабели выходят из станции наружу к солнечным батареям, всевозможные клапаны стравливания, связевые камеры. При этом часть подозрительных мест закрыта оборудованием. То есть нельзя просто так увидеть, что на станции что-то не так.
Поэтому для поиска утечки используют ультразвуковые искатели, пытаются по звуку найти, продолжает эксперт. Также один из способов, это изолирование отсеков: то есть если в отсеке есть протечка, то сразу после его изоляции, в нем очень быстро начинает падать давление. Но при таком методе поиска космонавтам самим приходится изолироваться.

«Очень удобно уходить (для изоляции, — Прим. ВЗГЛЯД) в наш модуль «Звезда», который самый крайний. Он в стороне от всего. Если доказано, что в нем нет утечки, то туда спрятаться и по очереди все изолировать. Но это очень тяжелая работа и не быстрая», — поясняет Моисеев.

Исходя из того, что утечка воздуха на МКС начала уже исчисляться килограммами, то ситуация очень серьезная, считает эксперт. Он рассказывает, что один беспилотный корабль «Прогресс» доставляет в штатном режиме 50 килограммов воздуха для восполнения утечек.

«Утечки есть всегда, но не такие большие. Соответственно, тут одного «Прогресса» для восполнения такой утечки не хватит. Тем более, что «Прогресс» у нас раз в четыре года запускается, а если утечку не устранить, то 50 килограммов воздуха чуть больше чем на месяц хватит. Правда, американцы тоже запускают свои корабли. Это это уже действительно серьезная ситуация», — рассуждает Моисеев.

Эксперт обращает внимание на то, что характер утечки гласит не о старении объекта, а свидетельствует о том, что где-то произошла неприятность. Если это место найти и устранить, то восстанавливается предыдущее положение. Он приводит в пример РКК «Энергия», которая недавно сообщила, что самый старый модуль МКС «Зоря», который был запущен и состыкован еще в декабре 1998 года, проработает до 2024 года. При этом он добавил, что многие специалисты уверены, что он и до 2030 года пробудет в хорошем рабочем состоянии.

«Но более подвержены износу те детали, которые соприкасаются с космосом. То есть внешняя конструкция периодически подвергается микрометеоритной и радиационной атаке, всевозможным нагревам. А наименее устойчивы к этим факторам пластиковые, резиновые уплотнители. Как раз те, которые должны изолировать станцию от утечек воздуха», — подытожил Моисеев.

В хьюстонском центре управления полетом сообщили командиру МКС Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. Сама трансляция переговоров ведется НАСА.
Помимо Кэссиди на борту находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС рассказал, что выводы по утечке на станции делать пока рано, но, возможно, она может происходить во время включения американской служебной аппаратуры.
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Наука и техника , Статьи , Анатолий Иванишин , Иван Моисеев , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Институт космической политики , РКК Энергия , NASA , Деловая газета "Взгляд"
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