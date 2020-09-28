Полмиллиона акул убьют ради вакцины от COVID

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline планирует к 2021 году изготовить около миллиарда доз адъюванта (соединение для усиления иммунного ответа) для лекарств против коронавируса. Проблема заключается в том, что для разработки этого вещества зачастую используется сквален, который добывается из печени акул.

Как сообщает The Telegraph, по предварительным оценкам калифорнийской группы Shark Allies, для иммунизации всех людей в мире одной дозой вакцины от Covid-19 со скваленом потребуется около 250 000 акул. Это число удваивается до полумиллиона, ведь иммунизация зачастую происходит в два этапа.

Многие виды, которые богаты скваленом, такие как бурая короткошипая акула и гигантская акула, классифицируются как уязвимые, что означает, что их популяции сокращаются, и они могут оказаться под угрозой исчезновения, если человек продолжить убивать их ради своей выгоды.

Стефани Брендл, основатель и исполнительный директор Shark Allies, сказала: «Добыча любых веществ от диких животных никогда не будет устойчивой, особенно если это хищник, который не размножается в огромных количествах. Мы еще так много не знаем о том, насколько серьезна пандемия коронавируса и как долго она может продолжаться, сколько ее стадий мы должны пройти, что если будем и дальше использовать акул, то число убитых для этого особей может оказаться очень велико».

Интересно, что глубоководные акулы, хоть и основной источник сквалена, но не единственный. К сожалению, добывать это вещество из печени акул дешевле и легче, чем из других источников. По оценкам специалистов сейчас около трех миллионов акул ежегодно убивают из-за сквалена. Это вещество используется не только в медицине, но и в производстве омолаживающей и увлажняющей косметики и машинного масла.