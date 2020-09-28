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Источник заявил о возросшей в 5 раз скорости утечки воздуха на МКС 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал о росте темпов утечки воздуха Международной космической станции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он подчеркнул, что из-за возросшей в пять раз скорости потребовалось проведение двух изоляций российского сегмента станции.
По его словам, это поможет определить место утечки. Ожидается, что начавшаяся в выходные повторная эвакуация завершится к 11.00 понедельника, 28 сентября.

"В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза (по сравнению с 2019 годом) — до 540 граммов в сутки", — заключил собеседник.

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Наука и техника , Видео , Наука
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