Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon 

Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская торговая площадка Newegg, сообщает TechRadar

Хоть презентация и состоится 28 октября, но предполагаемые данные о видеоускорителях уже можно изучить. Так, первыми покажут три модели — RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и старшую Radeon RX 6900 XT. Топовая карточка получит 16 ГБ быстрой памяти GDDR6 c пропускной способностью 512 гигабит в секунду и 5120 потоковыми процессорами.

Средняя RX 6800 XT при 12 ГБ памяти отличается 385 Гбит/с и 3840 потоковыми процессорами. Младшую карточку укомплектуют лишь 6 ГБ памяти GDDR6. Расчетная тепловая мощность (TDP) новых видеокарт составит 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.