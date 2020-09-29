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Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon
Фото: AMD
Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская торговая площадка Newegg, сообщает TechRadar
Хоть презентация и состоится 28 октября, но предполагаемые данные о видеоускорителях уже можно изучить. Так, первыми покажут три модели — RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и старшую Radeon RX 6900 XT. Топовая карточка получит 16 ГБ быстрой памяти GDDR6 c пропускной способностью 512 гигабит в секунду и 5120 потоковыми процессорами.
Средняя RX 6800 XT при 12 ГБ памяти отличается 385 Гбит/с и 3840 потоковыми процессорами. Младшую карточку укомплектуют лишь 6 ГБ памяти GDDR6. Расчетная тепловая мощность (TDP) новых видеокарт составит 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.
Ритейлер из США не раскрывает стоимости видеоускорителей, ожидается, что их предложат по более привлекательной цене, чем конкурирующая 30-я серия от Intel.
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Наука и техника , Intel
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