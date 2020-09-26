Раскрыты катастрофические последствия при коронавирусе

У таких людей резко снижается иммунитет и возрастает риск развития сепсиса, который почти не поддается интенсивной терапии.
Ожирение и курение приводят к катастрофическим последствиям при коронавирусе — у таких людей в случае COVID-19 резко снижается иммунитет и возрастает риск развития сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии. Об этом со ссылкой на совместное исследование ученых из Великобритании
, Норвегии
и США
сообщает ТАСС.
Business FM попросила прокомментировать выводы западных исследователей иммунолога, заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова доктора наук, профессора Михаила Костинова.
Михаил Костинов иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор наук, профессор:
«Ничего нового, что ожирения является фактором риска. Даже при пандемии гриппа было показано, что треть людей, у которых тяжело протекало заболевание, это люди с ожирением, и женщины, и мужчины, потому что ожирение — фактор риска по дефектам иммунной системы. Здесь подтвердили, что не только при гриппе и других заболеваниях, но и при коронавирусе. Курение — то же самое, ничего нового. Если взять чисто курение, что происходит? Поражение никотином и другими составами дыма. Защитные свойства, которые есть на слизистых оболочках верхних дыхательных путей у людей, которые курят, атрофируются. Эффект, который должен быть бактерицидным, исчезает. Это значит, что вирус быстро проникает в организм и мощно развивается. А интерфероновый статус — это тоже медиатор, при ожирении он тоже страдает».
В статье группы ученых также говорится, что ответственные лица в здравоохранении должны понимать существующие относительно простые методы предотвращения серьезных последствий коронавируса при курении и ожирении.
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак считает, что здесь речь идет об особом подходе в лечении.
Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова:
«Факторы риска в виде ожирения и курения способны приводить к тяжелому течению коронавирусной инфекции с выходом в сепсис, потому что тяжесть болезни напрямую связана с дыхательной недостаточностью. Чем более выражена она, тем более тяжелое течение у этой инфекции. Просто к этой категории лиц, которые курили или курят, продолжают курить и имеют избыточный вес тела, нужно отдельное пособие медицинское. Может быть, не точно такое же, как людям, не имеющим этого, потому что у них высоки риски этих осложнений».
В мире число заболевших COVID-19 превысило 32 млн человек, умерших почти 1 млн человек. В лидерах стран по распространению коронавируса — США, Индия и Бразилия, Россия на четвертом месте. За последние сутки в нашей стране заболели более 7,5 тысячи человек.