Раскрыты катастрофические последствия при коронавирусе

У таких людей резко снижается иммунитет и возрастает риск развития сепсиса, который почти не поддается интенсивной терапии.

Норвегии и Ожирение и курение приводят к катастрофическим последствиям при коронавирусе — у таких людей в случае COVID-19 резко снижается иммунитет и возрастает риск развития сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии. Об этом со ссылкой на совместное исследование ученых из Великобритании США сообщает ТАСС.

Business FM попросила прокомментировать выводы западных исследователей иммунолога, заведующего лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова доктора наук, профессора Михаила Костинова.

Михаил Костинов иммунолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор наук, профессор:

«Ничего нового, что ожирения является фактором риска. Даже при пандемии гриппа было показано, что треть людей, у которых тяжело протекало заболевание, это люди с ожирением, и женщины, и мужчины, потому что ожирение — фактор риска по дефектам иммунной системы. Здесь подтвердили, что не только при гриппе и других заболеваниях, но и при коронавирусе. Курение — то же самое, ничего нового. Если взять чисто курение, что происходит? Поражение никотином и другими составами дыма. Защитные свойства, которые есть на слизистых оболочках верхних дыхательных путей у людей, которые курят, атрофируются. Эффект, который должен быть бактерицидным, исчезает. Это значит, что вирус быстро проникает в организм и мощно развивается. А интерфероновый статус — это тоже медиатор, при ожирении он тоже страдает».

В статье группы ученых также говорится, что ответственные лица в здравоохранении должны понимать существующие относительно простые методы предотвращения серьезных последствий коронавируса при курении и ожирении.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак считает, что здесь речь идет об особом подходе в лечении.

Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова:

«Факторы риска в виде ожирения и курения способны приводить к тяжелому течению коронавирусной инфекции с выходом в сепсис, потому что тяжесть болезни напрямую связана с дыхательной недостаточностью. Чем более выражена она, тем более тяжелое течение у этой инфекции. Просто к этой категории лиц, которые курили или курят, продолжают курить и имеют избыточный вес тела, нужно отдельное пособие медицинское. Может быть, не точно такое же, как людям, не имеющим этого, потому что у них высоки риски этих осложнений».

В мире число заболевших COVID-19 превысило 32 млн человек, умерших почти 1 млн человек. В лидерах стран по распространению коронавируса — США, Индия и Бразилия, Россия на четвертом месте. За последние сутки в нашей стране заболели более 7,5 тысячи человек.