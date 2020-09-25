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В работе соцсети Instagram произошёл сбой 

ИА Regnum 1 час назад
В работе Instagram произошёл сбой
Фото: Reuters
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в пятницу, 25 сентября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.
Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 16:00 мск. Более половины жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты, многие также сообщают о невозможности разместить публикацию, некоторым не удаётся авторизоваться в учётной записи.
Жалобы поступают главным образом от пользователей в США, Европе и странах Юго-Восточной Азии. В России неполадки наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов.
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