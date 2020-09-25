В Telegram зафиксировали сбой

Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.
Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).
Предыдущий сбой произошел 21 сентября.
Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым. На протяжении нескольких лет приложение было заблокировано на территории РФ.