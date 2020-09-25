Исходники Windows XP попали в Сеть 

Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в Twitter
Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание Tom's Hardware
Windows XP уже более шести лет не поддерживается Microsoft, но подобная утечка может ударить не только по ее пользователям, но и операторам промышленного оборудования, отдельные экземпляры которого и сейчас работают на XP. Более того, фрагменты кода могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows, а значит уязвимы перед хакерами и они. Подобного "рассекречивание" кода операционных систем еще не было в истории американской компании.