Исходники Windows XP попали в Сеть 

Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в Twitter

Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание Tom's Hardware