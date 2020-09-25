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Раскрыта главная причина смертей от коронавируса 

Lenta.ru 41 минуту назад
Раскрыта главная причина смертей от коронавируса
Фото: globallookpress.com
Ученые Университета Рокфеллера (США) раскрыли, что опасные для жизни и смертельные случаи заболевания COVID-19 связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Об одной из главных причин тяжелых осложнений из-за коронавируса сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Согласно выводам исследователей, по крайней мере у 3,5 процента исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите. В то же время 10 процентов пациентов (101 из 987 участников исследования) с тяжелыми симптомами вырабатывают «ауто-антитела», которые атакуют иммунную систему. При этом подавляющее большинство таких пациентов — мужчины (94 процента).
Специалисты выявили ошибки в генах, участвующих в синтезе противовирусных интерферонов. Без полного набора этих молекул организм не может справиться с вирусом. Однако во многих случаях интерфероны повреждаются антителами, что напоминает аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или диабет первого типа. Эти «ауто-антитела» не присутствуют у пациентов с легкой формой COVID-19.
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Наука и техника , США
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