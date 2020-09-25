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Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь 

Популярная механика и ещё 2 2 часа назад
Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь
Фото: Unsplash
Если искать жизнь на других планетах, то везде! Вот только как? Группа ученых из Гарвардского университета и Флоридского технологического института утверждает, что они смогли создать способ для выяснения, есть ли жизнь под землей в отдаленных местах, включая Луну и Марс.
Команда исследователей считает, что анализа воды на поверхности других миров может быть недостаточно для того, чтобы точно сказать есть ли жизнь на другой планете или нет. Для точного ответа ученым необходимо в прямом смысле слова углубиться!

«Мы изучили вопрос, о том могут ли условия, пригодные для жизни, существовать глубоко под поверхностью скалистых объектов, таких как Луна или Марс. А также как ученые могут найти следы прошлой подповерхностной жизни на этих объектах», — прокомментировал Манасви Лингам, ведущий автор статьи, опубликованной в Astrophysical Journal Letters. «Мы знаем, что эти поиски будут технически сложными, но не невозможными».

Главная причина, по которой ученые решили уделить внимание тому, что находится под землей, заключается в том, что существование воды там более вероятно. «Поверхностные воды требуют особых условий атмосферы для поддержания конечного давления, без которого жидкая вода не может существовать. Однако, когда мы заглядываем в более глубокие области, верхние слои оказывают давление и, таким образом, допускают существование жидкой воды в принципе», — говорит Лингам. Автор работы также отмечает, что на поверхности Марса, возможно, нет больших водоемов, но ученые еще не исключили существование подземных озер.
Конечно же, не стоит ждать, что под поверхностью Луны и Марса скрываются целые цивилизации. По словам Ави Леба, еще одного автора работы, жизнь под землей составляет лишь «несколько процентов подповерхностной биосферы». Тем не менее, несмотря на чрезвычайно холодные условия, «экстремофильные организмы могли быть способны расти».
Лингам предполагает, что одним из способов проверить, существует ли жизнь, погребенная под толстым слоем горных пород, — это бурение вблизи экватора Марса или Луны, то есть в точках с более высокими температурами. «Мы должны быть в состоянии пробурить десятки километров под поверхностью Марса. Без геологической деятельности, обнажающей эти глубокие слои, мы не сможем исследовать их», — утверждает Лингам. В свою очередь Леб уверен, что такие работы могут быть осуществимы в течение следующего десятилетия или около того.
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Наука и техника , Гарвардский университет
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