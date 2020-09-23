Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ученые назвали главный фактор распространения COVID-19 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые назвали главный фактор распространения COVID-19
Фото: globallookpress.com
По мнению вирусологов, частицы коронавируса более жизнеспособны в жарком и влажном климате.
Скорость испарения влаги и температура воздуха являются ключевыми факторами для передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку. К такому выводу пришли ученые-вирусологи.
Специалисты провели ряд экспериментов и с помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов изучили влияние скорости ветра, температуры и влажности на распространение мельчайших капель слюны и содержащей коронавирус мокроты при чихании.
Выяснилось, что чем выше температура окружающей среды, тем менее жизнеспособен коронавирус. Тоже самое происходит в условиях низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения, пишет журнал EurekAlert.
Однако, при жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность инфицирования коронавирусом возрастает, предупреждают исследователи.
Полученные данные объясняют рост числа инфицированных в течение июля в густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые назвали главный фактор распространения COVID-19 Ученые назвали главный фактор распространения COVID-19 В работе Instagram произошел масштабный сбой В работе Instagram произошел масштабный сбой В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
«Она уже еле ходит, жалко»
«Она уже еле ходит, жалко»
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
00:39
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
Общество
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение