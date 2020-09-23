США доставят на МКС свой туалет 

США намерены доставить на Международную комическую станцию (МКС) туалет собственного производства, который по своим характеристикам превосходит российский аналог.

В настоящее время на МКС установлены два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле «Звезда», в 2007 году по заказу NASA Россия разработала туалет для модуля Tranquility американского сегмента станции. За санузел США заплатили $19 млн В будущем ещё один российский туалет появится в новом модуле «Наука», запуск которого предполагается в 2021 году.

Новый туалет NASA UWMS (Universal Waste Management System) был разработан «с учётом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Его конструкция на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский образец. Он будет установлен в американском модуле Tranquility.

Санузел прибудет на МКС 3 октября на американском грузовом корабле Cygnus. Его запуск ракетой-носителем Antares запланирован в ночь на 30 сентября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния), сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в апреле следующего года, была заменена на российскую. Эшелон с оборудованием уже прибыл на Байконур, предстартовая подготовка модуля займёт девять месяцев. На орбиту его выведет ракета-носитель «Протон-М».