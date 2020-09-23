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Контакт с людьми изменил инстинкты животных 

Популярная механика 2 часа назад
Контакт с людьми изменил инстинкты животных
Фото: Unsplash
Каким бы большим ни был заповедник, новое исследование говорит, что если в нем существуют различные туристические тропы, это место не будет хорошим домом для животного. Оказывается, что даже малейший контакт с людьми подавляет в животных естественные инстинкты «избегания хищника».
Большинство диких животных имеют определенный поведенческий набор (бдительность, бегство, и т.д.), который помогает им спасаться от хищников. Однако эти инстинкты притупляются после того, как животные вступают в контакт с людьми. Одомашнивание и урбанизация — очевидные факторы потери сохранных инстинктов, а новая работа во главе с Бенджамином Джеффруа из Института морского биоразнообразия, эксплуатации и сохранения природы говорит о том, что заповедные зоны с туристами также способствуют изменениям в поведении зверей.
Международная группа ученых проанализировала результаты 173 исследований, изучающих признаки затухания защитных инстинктов (поведенческих и физиологических) у 102 видов одомашненных, невольных и урбанизированных млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и моллюсков. Так авторы новой работы установили, что контакт с человеком приводит к быстрой потере «чувства опасности». Исследователи заметили, что вначале эти инстинкты обострялись, но затем драматически снижались и передавались уже ослабленные через поколения.
Животные показали мгновенные изменения в первом поколении после контакта с людьми. Исследователи также обнаружили, что одомашнивание изменяло реакцию животных на хищника в три раза быстрее, чем урбанизация, в то время как плен (зоопарки, заповедные тропы) приводил к самым медленным изменениям. Результаты также показали, что травоядные изменяют поведение быстрее, чем плотоядные, и что одиночные виды, как правило, изменяются быстрее, чем групповые животные.
Исследование показывает, что одомашнивание и урбанизация оказывают одинаковое давление на животных и могут привести к быстрым изменениям в поведении. Потеря «анти-хищного» поведения может вызвать проблемы, когда эти одомашненные или урбанизированные виды столкнутся с опасностью.
Авторы говорят, что понимание того, как животные реагируют на контакт с людьми, имеет большое значение для их сохранения и городского планирования, программ разведения в неволе и управления животноводством.
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