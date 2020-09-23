Определен мусор, от которого уклонилась МКС 

Неизвестным космическим мусором, от столкновения с которым уклонилась Международная космическая станция, был обломок взорвавшейся ступени японской ракеты-носителя H-2A, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Незнакомцем был объект с номером 46477 и международным обозначением 2018-084CQ. Это обломок взорвавшейся в феврале 2019 года второй ступени японской ракеты H-2A», — сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2. Согласно данным ВВС США, в результате взрыва отработавшей ступени в космосе образовалось более 75 обломков.