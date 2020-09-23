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Определен мусор, от которого уклонилась МКС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Определен мусор, от которого уклонилась МКС
Фото: РИА Новости
Неизвестным космическим мусором, от столкновения с которым уклонилась Международная космическая станция, был обломок взорвавшейся ступени японской ракеты-носителя H-2A, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Незнакомцем был объект с номером 46477 и международным обозначением 2018-084CQ. Это обломок взорвавшейся в феврале 2019 года второй ступени японской ракеты H-2A», — сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2. Согласно данным ВВС США, в результате взрыва отработавшей ступени в космосе образовалось более 75 обломков.
Ранее в среду в «Роскосмосе» сообщили, что российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля «Прогресс МС-14» уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического мусора.
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Наука и техника , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
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