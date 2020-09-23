Учёные создали «подводный Wi-Fi» 

Исследователи компании Hydromea создали новую технологию беспроводной передачи данных LUMA, своеобразный «подводный Wi-Fi».

Технология по принципу работы похожа на Li-Fi. Цифровой сигнал здесь кодируется в мерцание источника света. Оно воспринимается чувствительным фотоэлементом на втором устройстве. На поверхности для этого используют белый, жёлтый свет и инфракрасное излучение. А вот под водой доступны либо зелёный, либо синий цвета.

Технологию LUMA уже протестировали на глубине более 4,3 километра. Оборудование заключено в герметичный корпус из прозрачного пластика. По идее, он должен выдерживать давление на глубине до шести километров. Радиус действия передатчика равен 50-100 метрам.

Этого пока мало для передачи данных с морского дна сразу на поверхность. Но специальный робот может проплыть мимо подводных датчиков и получить всю необходимую информацию, а затем доставить её людям. До сих пор для этого приходилось поднимать приборы на поверхность.