Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Учёные создали «подводный Wi-Fi» 

Ferra.ru и ещё 1 4 часа назад
Учёные создали «подводный Wi-Fi»
Фото: Ferra.ru
Исследователи компании Hydromea создали новую технологию беспроводной передачи данных LUMA, своеобразный «подводный Wi-Fi».
Технология по принципу работы похожа на Li-Fi. Цифровой сигнал здесь кодируется в мерцание источника света. Оно воспринимается чувствительным фотоэлементом на втором устройстве. На поверхности для этого используют белый, жёлтый свет и инфракрасное излучение. А вот под водой доступны либо зелёный, либо синий цвета.
Технологию LUMA уже протестировали на глубине более 4,3 километра. Оборудование заключено в герметичный корпус из прозрачного пластика. По идее, он должен выдерживать давление на глубине до шести километров. Радиус действия передатчика равен 50-100 метрам.
Этого пока мало для передачи данных с морского дна сразу на поверхность. Но специальный робот может проплыть мимо подводных датчиков и получить всю необходимую информацию, а затем доставить её людям. До сих пор для этого приходилось поднимать приборы на поверхность.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Ferra.ru: последние новости
У тени чёрной дыры увидели изменения яркости У тени чёрной дыры увидели изменения яркости В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий Производительность нового iPhone 12 разочаровала Производительность нового iPhone 12 разочаровала
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказались признавать Лукашенко президентом
США отказались признавать Лукашенко президентом
«Хочу пожить»: Ваенга завязала с концертами
«Хочу пожить»: Ваенга завязала с концертами
В центр Минска стянули дополнительные силы силовиков
В центр Минска стянули дополнительные силы силовиков
В центре Минска слышна стрельба
В центре Минска слышна стрельба
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
00:39
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
Общество
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение