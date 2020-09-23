Японии создали 18-метрового робота Gundam, который является репликой одноименного мультипликационного персонажа. Сейчас ученые приступили к его тестированию в Йокогаме. На опубликованных в Сети кадрах «железный человек» размером с пятиэтажный дом совершает первые движения и опускается на одно колено.

Известно, что огромная металлическая конструкция весит примерно 25 тонн и управляется дистанционно. Предполагается, что гигантский робот установят в развлекательном парке, где он станет частью аттракциона. Официально представить свое творение широкой публике его разработчики намерены уже в октябре.