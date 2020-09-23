У России «забрали» рекорд самой холодной точки

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о том, что самая холодная температура, когда-либо зафиксированная в Северном полушарии, стала еще холоднее.
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Специалисты просмотрели архивы тепловых записей метеостанций и обнаружили, что самые низкие показания температуры были получены с автоматической метеостанции в Гренландии в середине зимы почти 30 лет назад.
Таким образом, звание самой холодной точки Северного полушария забирает станция Клинк в Гренландии. Она находится недалеко от ледяного щита, и именно там была зафиксирована температура в –69,6°C 22 декабря 1991 года. Это почти на 2°С ниже, чем –67,8°C, зафиксированные в Верхоянске в феврале 1892 года и Оймяконе в январе 1933 года в России.
Эти три точки являются исключительными для Северного полушария, однако в мире есть места и холоднее. Рекорд принадлежит метеостанции Восток в Антарктиде, там, в июле 1983 года, холода были под –89,2°C.
Климатологи изучают самые холодные точки в мире не просто ради новых рекордов. Экстремальные погодные условия в полярных регионах могут подсказать будущее нашего климата, а также рассказать о его прошлом. Однако сейчас ученые больше обеспокоены не «холодными» рекордами, а «теплыми».
Жара в Сибири может снова занести Верхоянск в список рекордсменов. В июне этого года Верхоянская метеостанция показала температуру 38°С. ВМО предполагает, что возможно, это рекорд температуры для севера Полярного круга. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас сказал: «В эпоху изменения климата много внимания привлекают новые рекорды тепла. Новый признанный рекорд холода представляет собой важное напоминание о разительных контрастах, существующих на планете».