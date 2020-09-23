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Раскрыто главное условие передачи коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Фото: Koji Sasahara / AP
Ученые выяснили, что ключевым фактором для передачи коронавируса SARS-CoV-2 является скорость испарения влаги в воздухе. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших каплей слюны, в которых содержатся частицы вируса. Результаты теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов показали, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно снижает жизнеспособность вируса.
Однако расстояние, на которое перемещаются облака капель, а также их концентрация остаются значительными даже при высоких температурах, если относительная влажность также высока. Скорость ветра — еще одно главное условие, влияющее на возможные изменения правила социального дистанцирования.
Эти результаты помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность. Они также предупреждают о возможности второй волны пандемии в предстоящие осенние и зимние сезоны, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.
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