Высчитана точная польза от защитной маски

Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток — в 1,3 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период". По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал

Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза", — говорится в сообщении.