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iOS 14 взломали 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
iOS 14 взломали
Фото: Valentin Wolf / Globallookpress.com
Хакерам удалось обойти защиту iOS 14 и взломать операционную систему менее чем через неделю после ее выхода. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта checkra1n.
Занимающиеся взломом iPhone и созданием джейлбрейков энтузиасты анонсировали выход новой версии специальной прошивки, возможной благодаря уязвимости checkm8. Из-за большего количества уровней безопасности в системе iOS 14 удалось взломать только на устройствах, базирующихся на процессоре Apple A9. К ним относятся смартфоны iPhone 6s, 6s Plus и SE, планшеты iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro первого поколения и приставка Apple TV 4 и 4K. В ближайшее время участники проекта пообещали добавить работающий джейлбрейк для iPhone 7 и 7 Plus.
Энтузиасты отметили, что будут работать над взломом смартфонов Apple с чипом A11, к которым относятся iPhone 8, 8 Plus и X. В сообщении уточняется, что для обхода защиты более современных устройств Apple специалистам понадобится больше времени.
Новая версия операционной системы для iPhone стала доступна пользователям 16 сентября. В iOS 14, которая была представлена на мероприятии WWDC 22 июня, появилась поддержка виджетов, уменьшенный экран звонка, функция касания задней панели для управления устройством, новые настройки безопасности и конфиденциальности.
В июне специалистам проекта checkra1n уже удавалось взломать iOS 14, однако в том случае речь шла о бета-версии операционной системы. Взлом состоялся менее чем через неделю после выхода прошивки. Энтузиасты пообещали разобраться с публичной версией iOS 14 так же быстро, как и с предварительной сборкой ОС.
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