На российские реки выйдут беспилотные корабли 

Проект по использованию на реках и морях России судов под управлением автопилота пройдёт в тестовом режиме. Пилотный проект продлится на протяжении почти 5 лет в нескольких регионах страны.
Сразу несколько российских министерств и ведомств, в число которых вошли Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), министерство финансов, министерство транспорта, министерство природных ресурсов и экологии и министерство экономического развития, поддержали идею начать с 1 октября 2020 года испытания беспилотных судов на реках и морях в России.
Как сообщает РБК, в середине сентября заместитель главы Минпромторга Олег Рязанцев направил в министерство юстиции России письмо с одобрением законопроекта об эксплуатации беспилотных судов. Ожидается, что в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в российское правительство. Кроме самого законопроекта подготовлены поправки в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты, которые разрешили бы использование беспилотников на водах.
Планируется, что испытания беспилотных судов будут проходить с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.
Целью проекта является возможность с января 2021 года дать судовладельцам установить на свои торговые или технические суда под флагом России системами автономного судовождения и использовать их в своей коммерческой деятельности. Кроме того, результаты испытаний Минпромторг намерен учесть при организации производства и установки на судах систем автоматического и дистанционного управления.
Напомним, в настоящее время в России активно тестируются беспилотные автомобили, которые допущены на дорогих нескольких регионов страны, а власти Москвы объявили о намерении провести в столице испытания беспилотного трамвая.