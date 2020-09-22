Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На российские реки выйдут беспилотные корабли 

Популярная механика 1 час назад
На российские реки выйдут беспилотные корабли
Фото: ФГУП "Росморпорт"
Проект по использованию на реках и морях России судов под управлением автопилота пройдёт в тестовом режиме. Пилотный проект продлится на протяжении почти 5 лет в нескольких регионах страны.
Сразу несколько российских министерств и ведомств, в число которых вошли Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), министерство финансов, министерство транспорта, министерство природных ресурсов и экологии и министерство экономического развития, поддержали идею начать с 1 октября 2020 года испытания беспилотных судов на реках и морях в России.
Как сообщает РБК, в середине сентября заместитель главы Минпромторга Олег Рязанцев направил в министерство юстиции России письмо с одобрением законопроекта об эксплуатации беспилотных судов. Ожидается, что в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в российское правительство. Кроме самого законопроекта подготовлены поправки в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты, которые разрешили бы использование беспилотников на водах.
Планируется, что испытания беспилотных судов будут проходить с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.
Целью проекта является возможность с января 2021 года дать судовладельцам установить на свои торговые или технические суда под флагом России системами автономного судовождения и использовать их в своей коммерческой деятельности. Кроме того, результаты испытаний Минпромторг намерен учесть при организации производства и установки на судах систем автоматического и дистанционного управления.
Напомним, в настоящее время в России активно тестируются беспилотные автомобили, которые допущены на дорогих нескольких регионов страны, а власти Москвы объявили о намерении провести в столице испытания беспилотного трамвая.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Популярная механика: последние новости
В Германии нашли гробницу с драгоценностями и гаремом В Германии нашли гробницу с драгоценностями и гаремом Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов Коронавирус впервые нашли у мёртвой кошки Коронавирус впервые нашли у мёртвой кошки
Комментарии 1
Наука и техника , Олег Рязанцев , Минпромторг , Минюст РФ , Минтранс РФ , Правительство РФ , Минэкономразвития , Правительство Москвы , Минфин , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
В Минске впервые заметили специального «Зубра»
В Минске впервые заметили специального «Зубра»
Стало известно об инциденте над Беринговым морем
Стало известно об инциденте над Беринговым морем
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика Другое
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение