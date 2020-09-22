На российские реки выйдут беспилотные корабли 

Проект по использованию на реках и морях России судов под управлением автопилота пройдёт в тестовом режиме. Пилотный проект продлится на протяжении почти 5 лет в нескольких регионах страны.

Планируется, что испытания беспилотных судов будут проходить с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

Целью проекта является возможность с января 2021 года дать судовладельцам установить на свои торговые или технические суда под флагом России системами автономного судовождения и использовать их в своей коммерческой деятельности. Кроме того, результаты испытаний Минпромторг намерен учесть при организации производства и установки на судах систем автоматического и дистанционного управления.