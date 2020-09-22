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В работе Apple Music произошел сбой

ТАССиещё 1
1 час назад
Сбои в работе платформы Apple Music, принадлежащей компании Apple, наблюдаются во вторник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В работе Apple Music произошел сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На проблемы чаще всего жалуются пользователи из США и ряда европейских стран (Великобритания, Германия, Италия, Венгрия и другие). Жители России также информируют о сбоях, но число поступивших от них отчетов пока незначительно.
Большинство проинформировавших о неполадках (91%) испытывают трудности с прослушиванием музыки, еще 7% не могут войти в свой аккаунт.
В меньшем количестве жалобы поступают на другие службы Apple - магазин приложений App Store и сервис iTunes.
Наука и техника,Гаджеты,Интернет,Apple,
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