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Замедляющее компьютеры обновление Windows отменили 

Lenta.ru 1 час назад
Замедляющее компьютеры обновление Windows отменили
Фото: Reuters
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10, вызывающее замедление компьютеров. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает издание Windows Latest.
В компании приняли решение заменить системный апдейт KB4559309 на KB4576754. Новое обновление также является принудительным и удаляет устаревший браузер Internet Explorer в пользу Edge.

«Этот апдейт заменяет ранее выпущенные обновления KB4541301, KB4541302 и KB4559309», — отметил специалист технической поддержки Windows.

В документации обновления сообщается, что KB4576754 будет загружено автоматически, то есть его инсталляция не требует участия пользователя. В компании отметили, что в настоящий момент им неизвестно о связанных с KB4576754 неполадках.
Ранее Microsoft признала проблему с одним из летних обновлений. Специалисты компании заявили, что компания приостановила развертывание апдейта и собирает от пользователей информацию о проблемах, которые оно спровоцировало. В конце июня пользователи Windows 10 пожаловались на обновление KB4559309, которое стало причиной увеличенного времени загрузки компьютеров и снижения количества отображаемых на экране кадров в секунду в играх.
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Наука и техника , Microsoft
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