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В Германии нашли гробницу с драгоценностями и гаремом 

Популярная механика 23 минуты назад
В Германии нашли гробницу с драгоценностями и гаремом
Фото: Популярная механика
По счастливой случайности в Германии была обнаружена могила немецкого лорда или принца, жившего 1500 лет назад во время Великого Переселения Народов. Это открытие, которое эксперты уже называют самой важной археологической находкой страны за последние 40 лет, было сделано во время строительных работ на земле, которую готовили под птицефабрику.
Захоронение, которое уже исследовали археологи, явно принадлежит высокопоставленному человеку, однако ученые до сих пор не нашли его останки. Они предполагают, что прах может находиться в бронзовом котле в центре гробницы, которая имеет размеры около 4 на 4 метров. Сейчас котел был отправлен в лабораторию для тщательного изучения.
Как сообщает The Times, котел окружен останками шестью женщин, похороненными, словно стрелки часов вокруг котла. Исследователи говорят, что они могли быть наложницами или вдовами, принадлежащими человеку, которого хоронили, но остается загадкой, были ли они убиты для погребения или принесли себя в жертву. Археологи немного сбиты с толку странной системой захоронения, но они уверены, что пока рано говорить о ритуальном смертельном обряде.
Здесь же находятся останки одиннадцати животных, в том числе крупного рогатого скота, лошадей и собак. Также за пределами этой «главной» гробницы были найдены еще 60 других могил.
Первоначальные оценки датируют это место между 480 и 530 годами нашей эры, периодом после падения Римской Империи, когда многие германские племена, такие как гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой Рима.
Среди прочего, в могилах были найдены стеклянная украшенная чаша, несколько серебряных позолоченных зажимов для одежды, меч и щит из железа, а также золотая монета Восточного римского императора Зенона около 480 года.
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Наука и техника , Наука , Германия
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