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Ученые узнали о кровавых обрядах в древней Туве 

Российская Газета 36 минут назад
Ученые узнали о кровавых обрядах в древней Туве
Фото: РИА Новости
Археологи, антропологи и судебные эксперты из России и Швеции изучили почти сотню скелетов, обнаруженных во время раскопок кургана "Туннуг-1" в Туве. После этого они сделали шокирующее открытие: кочевники Сибири примерно 1700 лет назад практиковали не только агрессивные войны, но и кровавые жертвоприношения. Данные опубликованы в American Journal of Physical Anthropology.
Курган Туннуг является одной из самых ранних скифских гробниц царских скифов бронзово-железного века. Он наиболее хорошо сохранился и не был разграблен из-за того, что расположен в чрезвычайно труднодоступной болотистой местности.

— Найденные в нем 87 скелетов представляют оба пола и разные возрастные группы, датируемые 2-4 веками нашей эры. Многие из найденных останков сохранили исключительные следы насилия, что может быть связано не только с войной, но, возможно, и с ритуалами жертвоприношения, — считают ученые.

По словам доктора Марко Милеллы из отдела физической антропологии Института судебной медицины (IRM) Бернского университета, выяснилось это в результате травматических участко, обнаруженных на останках скелетов древних кочевников. Четверть из них была обезглавлена, найдены следы перерезания горла и снятия скальпа.
Марко Милелла предполагает, что такое насилие было отчасти связано с кровавыми ритуалами, загадку которых ученым еще предстоит раскрыть.
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Наука и техника , Курган , Республика Тыва , Швеция
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