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В WhatsApp появилась новая функция 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
В WhatsApp появилась новая функция
Фото: РИА Новости
Создатели WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщает портал WeBetaInfo.
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Обновление позволит пользователям отправлять медиаконтент, который моментально исчезнет у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата. При этом поставить таймер не получится, отмечают инсайдеры. Однако исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы юзеры не могли их перепутать. Подобная возможность может быть удобна в тех случаях, когда человек хочет отправить собеседнику личные медиафайлы, не предназначенные для чужих глаз.
Функция уже появилась в бета-версии приложения для Android-смартфонов. Пока неизвестно, когда разработчики представят глобальное обновление для всех пользователей.
О том, что WhatsApp готовится внедрить исчезающие сообщения, стало известно в декабре 2019 года. Юзеры могли выставить таймер: по истечении срока отправленный текст автоматически удалялся из чата и у автора, и у собеседника.
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