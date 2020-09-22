Новые умные часы от Apple разобрали и оценили их ремонт 

Эксперты портала iFixit полностью разобрали умные часы Apple Watch Series 6, которые были представлены 16 сентября. Их ремонтопригодность оценили на среднем уровне.

Как это часто бывает с продуктами Apple, разобрать новые Watch непросто. Так, сложно снять крошечный крепеж, некоторые шлейфы подключены напрямую к чипсету, а значит без пайки их снять не получится. Но безрамочный OLED-экран заменить получится, а ведь разбитая матрица чаще всего становится проблемой при эксплуатации умных часов.

Интересным открытием экспертов стало то, что Watch Series 6 получили улучшенную батарею. Емкость аккумулятора у версии 44 мм составляет 1,17 ватт-час, а у 40-мм — 1,02 ватт-час. Это на несколько процентов больше, чем у предшественников.

iFixit дал новинке 6 баллов из 10 за ремонтопригодность. Главная проблема, которая возникнет при восстановлении Watch Series 6, связана со шлейфами, идущими к чипу. Аккумулятор и экран заменить будет несложно.