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Тёплая вода убила рыбу у берегов Мавритании 

Популярная механика 5 часов назад
Тёплая вода убила рыбу у берегов Мавритании
Фото: Fish Consulting Group
Причиной массовой гибели миллионов рыб стали изменения климата. По мнению учёных, из-за жары в воде ощущается нехватка кислорода, которая и стала фатальной для рыб.
Власти Мавритании разобрались в причинах массовой гибели рыбы в прибрежных водах. За несколько недель у берегов западноафриканского государство погибло несколько миллионов рыб, которая буквально усеяла побережье. Причиной тому стала вода Атлантического океана.
Как сообщает RFI, специалисты Мавританского института океанографических и рыболовных исследований (IMROP) изучили прибрежную линию между Нуакшотом, столицей страны, и расположенным от него в 60 км курортом Танит, где оказались мёртвые рыбы. Никакого химического или иного загрязнения воды не обнаружилось, но учёные смогли понять причину гибели морских обитателей.

"Мы обнаружили, что 99% погибших рыб — одного вида. Это кефаль. После этого мы изучили особенности вида, поскольку у любой рыбы есть оптимальные условия для развития и среди них — температура воды, её солёность, уровень кислорода в воде. Из-за того, что сейчас в регионе жаркий гидрологический период и вода у берегов Западной Африки прогрелась до 33,34 градусов Цельсия и держится на этом уровне уже продолжительный период, это привело к тому, что рыбы столкнулись с нехваткой кислорода. Особенно острой проблема стала для кефали, которая начала массово погибать", — заявил глава лаборатории по изучению морской и прибрежной среды IMROP Абдула Диа.

Представители IMROP отметили, что подобная ситуация для Мавритании не является уникальной. В 2005 и 2017 годах на побережье также выбрасывало множество погибшей в воде рыбы. Тогда также причины гибели были связаны с климатическими условиями, а не с внешним воздействием.
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Наука и техника , Мавритания , Нуакшот
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