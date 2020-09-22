Полярное сияние впервые замечено у кометы 

Полярное сияние — невероятно красивое явление, которое можно наблюдать на Земле. Увидеть его можно не только на нашей планете, но и, например, на Марсе. А совсем недавно оно было замечено у кометы 67P/Чурюмова — Герасименко! Это первый случай наблюдения сияния вокруг такого космического объекта.

На Земле Северное сияние появляется, когда заряженные частицы Солнца следуют по линиям магнитного поля планеты к Северному и Южному полюсам, где они ударяются об атомы в атмосфере и создают мерцающую завесу разноцветных огней в небе. Подобные явления наблюдались на планетах и спутниках нашей Солнечной системы и даже вокруг далекой звезды, но это первый случай, когда она была замечена вокруг кометы.

Это явление у кометы было вызвано заряженными частицами, приходящими с солнечными ветрами и взаимодействующими с комой-газом и пылью, окружающей ядро 67P/Чурюмова — Герасименко. К сожалению, увидеть красоту сияния невооруженным глазом невозможно. Оно видно только в ультрафиолетовом диапазоне.

«Поймать» огни смогли астрономы из Юго-Западного исследовательского института (SwRI). Они идентифицировали мерцающее явление с помощью приборов на космическом аппарате Европейского космического агентства (ESA) Rosetta. По словам Джима Берча из SwRI, ионно-электронный датчик обнаружил электроны, которые вызвали полярное сияние, окружающее комету.

Интересно, что Rosetta уже несколько раз становилась «первой». Помимо обнаружения этих кометных сияний, космический аппарат был первым, кто вышел на орбиту вокруг ядра кометы, первым, кто пролетел рядом с кометой, когда она направлялась во внутреннюю часть Солнечной системы, и первым, кто отправил посадочный модуль на ее поверхность.