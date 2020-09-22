Доказана эффективность медитативных прогулок 

Прогулки на свежем воздухе — дело не только приятное, но и полезное. В своем новом исследование Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Глобальный институт здоровья мозга (GBHI) доказали, что медитативные прогулки по 15 минут уменьшают стресс и повышают уровень жизни.

В исследовании, опубликованном в журнале Emotion, приняли участие пожилые люди, которые еженедельно совершали 15-минутные медитативные прогулки в течение восьми недель. В результате проведенного эксперимента, ученые заключили, что такой вид досуга увеличил количество положительных эмоций и уменьшил стресс.

«Негативные эмоции и события, особенно одиночество, имеют документированные негативные последствия для здоровья пожилых людей, особенно тех, кто старше 75 лет», — сказала Вирджиния Штурм, один из авторов работы. «В новом исследовании мы показываем, что очень простое действие, по сути, переключение внимания на окружающую среду, может привести к значительному улучшению эмоционального благополучия».

Штурм уже давно изучает эмоциональные системы мозга. Новое исследование было результатом совместной работы с GBHI, которое направлено на поиск простых и недорогих способов улучшения здоровья мозга. Так авторы работы пришли к простому решению — к повышению положительных эмоций.

Чтобы проверить, как это будет работать на практике, исследователи пригласили поучаствовать в эксперименте 52 пожилых человека. Они попросили каждого из этих добровольцев совершать хотя бы одну 15-минутную прогулку в неделю в течение восьми недель. Также ученые предложили половине участников сосредоточиться на эмоции «благоговения» во время прогулки.

После каждой прогулки участники заполняли специальные анкеты, подробно описывая характеристики прогулки и эмоции, которые они испытали. Полученные данные показали, что люди из «группы благоговения» сообщали о растущем положительном опыте во время своих прогулок. Ответы участников из этой группы отражали растущее чувство удивления и благодарности к окружающему миру.

Исследователи также попросили добровольцев сделать селфи в начале, середине и конце каждой прогулки. Анализ этих фотографий выявил заметный сдвиг в том, как участники показывали себя: люди в «группе благоговения» все меньше показывали себя, предпочитая изображать пейзажи вокруг них. В то же время улыбки на лицах участников стали более заметными.

«Одна из ключевых особенностей благоговения заключается в том, что оно способствует тому, что мы называем «маленьким я» — здоровому чувству пропорции между вашим собственным «я» и более широкой картиной окружающего мира», — сказала Штурм.

Исследователи также отмечают, что люди, которые испытывали благоговение, повысили количество положительных социальных эмоций, таких как сострадание и благодарность. Интересно, что участники контрольной группы чаще совершали прогулки во время исследования, возможно, потому, что некоторые из них подозревали, что работа была сосредоточена на физической активности. Однако это не привело к значительным изменениям в эмоциональном благополучии. Это говорит о том, что результаты в «группе благоговения» были обусловлены эмоциональным опытом, а не просто временем, проведенным на улице.