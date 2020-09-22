Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Физики открыли новый тип сверхпроводников 

Популярная механика 5 часов назад
Физики открыли новый тип сверхпроводников
Фото: Корнельский университет
До сих пор считалось, что все сверхпроводящие материалы можно разделить по тому, какие волны зарядовой плотности проходят через них. Ученые считали, что существует только два типа этих волн, но теперь обнаружился и третий.
Волны зарядовой плотности представляют собой стоячие волны. Они появляются в некоторых кристаллах при понижении температуры из-за того, что происходит смещение ионов и электронов. Это смещение небольшое, но из-за него зарядовая плотность в кристалле начинает распределяться по-разному и образуется так называемая сверхструктура.
До сих пор считалось, что существует всего два типа таких волн — s и d. В новой работе, опубликованной в журнале Nature Physics, физики представили доказательства существования и третьего типа — g-волн. Что интересно, авторы новой работы изучали соединение Sr2RuO4, чтобы обнаружить в нем теоретические p-волны. Для этого физики использовали резонансную ультразвуковую спектроскопию высокого разрешения.
При исследовании материала с помощью этого метода ученые столкнулись с проблемой — охладить материал до необходимой температуры в один кельвин (-272,16°C) с помощью существующего аппарата оказалось невозможно. Тогда ученые усовершенствовали установку и смогли решить эту проблему. Физики охладили материал до температур, близких к абсолютному нулю и начали измерять в нем скорость звука.
В результате оказалось, что Sr2RuO4 является двухкомпонентным сверхпроводником. Это значит, что электроны в нем соединяются настолько сложно, что этот процесс нельзя описать с помощью принятых концепций s и d-волн. Ученые показали, что материал принадлежит к новому типу сверхпроводников, внутри которых движутся g-волны зарядовой плотности. Теперь исследователи могут использовать эту методику для изучения других материалов, чтобы понять, являются ли они потенциальными кандидатами на звание p-волнового сверхпроводника.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Популярная механика: последние новости
В Египте нашли еще 14 мумий — и «это только начало» В Египте нашли еще 14 мумий — и «это только начало» Астрономы открыли «пи-планету» размером с Землю Астрономы открыли «пи-планету» размером с Землю Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Видео
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Появилось видео с места гибели российского актера
01:02
Появилось видео с места гибели российского актера
Происшествия
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
00:36
Опубликовано видео землетрясения в Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
01:04
Опубликовано видео рекорда россиян с 11 мертвыми петлями
Наука и техника
Опубликовано видео учений минометных подразделений
01:41
Опубликовано видео учений минометных подразделений
Армия
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
01:24
Дождь из мертвых ворон в Саратове попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
00:47
Появилось видео последствий взрыва в Тюмени
Происшествия
Появилось видео главных роликов недели
03:28
Появилось видео главных роликов недели
Общество
Появилось видео с заявлением Навального после комы
06:22
Появилось видео с заявлением Навального после комы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение