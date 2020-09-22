Российский спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник "Монитор-Э1", который не работал по назначению с 2011 года, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты утром во вторник. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 130 на 142 км. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Накануне в Роскосмосе сообщили ТАСС, что "Монитор-Э1" 22 сентября в период с 03:18 до 10:26 по московскому времени должен войти в плотные слои атмосферы. Вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов, подчеркнули в госкорпорации, крайне мала.

Спутник "Монитор-Э" был запущен в космос в августе 2005 года с космодрома Плесецк. После выхода на орбиту связь сразу установить не удалось, она была налажена через сутки. В октябре того же года аппарат вошел в неориентированный режим из-за проблем с управлением. Через месяц эта проблема была решена. Эксплуатация спутника была прекращена в 2011 году.