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NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis 

ТАСС и ещё 1 21 минуту назад
NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis
Фото: ТАСС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) теперь намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) — на 2023 год. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов глава ведомства Джеймс Брайденстайн.
Сама высадка на Луну, которая считается третьим этапом миссии (Artemis 3), должна произойти, как и планировалось ранее, в 2024 году. "Все элементы, которые нам нужны для успешной высадки на Луну в 2024 году, находятся в процессе реализации, и мы быстро движемся к достижению этой цели", — подчеркнул Брайденстайн.
Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту.
Изначально первый этап программы был намечен на конец 2020 года, а второй — на 2022 год, однако помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации Artemis 1 будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса.
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Наука и техника , NASA , США
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