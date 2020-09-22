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Мантуров рассказал, когда РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 4 23 минуты назад
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российские компании в октябре произведут около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса, пишут "Известия".
До конца 2020 года в ведомстве рассчитывают произвести 2-3 млн единиц. На максимальную мощность планируется выйти с февраля 2021 года, рассказал Мантуров.
Он отметил, что на каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в оборот.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, более 31 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Наука и техника , Видео , Денис Мантуров , Минпромторг , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия"
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