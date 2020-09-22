До конца 2020 года в ведомстве рассчитывают произвести 2-3 млн единиц. На максимальную мощность планируется выйти с февраля 2021 года, рассказал Мантуров.

Он отметил, что на каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в оборот.