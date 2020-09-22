Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В России оценили вероятность повторного введения карантина из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 15 минут назад
В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, характерный для любых инфекций в осенне-зимний период, однако повторного введения карантина ждать не стоит. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
По его словам, говорить о начале второй волны пандемии неверно, поскольку первая волна не заканчивалась. «Вирус остался в популяции. Возможно, позже он станет сезонной болезнью, но пандемия пока не закончилась», — отметил академик. В целом подъем заболеваемости он назвал небольшим и нестрашным явлением.
Рассуждая о повторном введении ограничений, Зверев счел такой сценарий маловероятным. «По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят, и отмечают, что ситуация под контролем. И мне тоже так кажется», — пояснил он, отметив, что массовые мероприятия, судя по всему, останутся под запретом.
20 сентября вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал всплеск заражений коронавирусом в России к концу осени. Он также отметил, что пока ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит, поскольку оснований для их введения нет.
Ранее в Кремле также заявили об отсутствии оснований для возвращения ограничений из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. «Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Рядом с Байкалом случилось землетрясение Рядом с Байкалом случилось землетрясение В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек
Комментарии 9
Наука и техника , Видео , Виталий Зверев , Анатолий Альтштейн , Дмитрий Песков , РАН , Роспотребнадзор , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Учитель до смерти избил школьницу на уроке
Учитель до смерти избил школьницу на уроке
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Байкал затрясло
00:21
Байкал затрясло
Происшествия
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Шоу-бизнес
Ракеты КНР могут стать головной болью России
00:46
Ракеты КНР могут стать головной болью России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение