Виталий Зверев. В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, характерный для любых инфекций в осенне-зимний период, однако повторного введения карантина ждать не стоит. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова, академик РАН

По его словам, говорить о начале второй волны пандемии неверно, поскольку первая волна не заканчивалась. «Вирус остался в популяции. Возможно, позже он станет сезонной болезнью, но пандемия пока не закончилась», — отметил академик. В целом подъем заболеваемости он назвал небольшим и нестрашным явлением.

Рассуждая о повторном введении ограничений, Зверев счел такой сценарий маловероятным. «По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят, и отмечают, что ситуация под контролем. И мне тоже так кажется», — пояснил он, отметив, что массовые мероприятия, судя по всему, останутся под запретом.

20 сентября вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал всплеск заражений коронавирусом в России к концу осени. Он также отметил, что пока ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит, поскольку оснований для их введения нет.