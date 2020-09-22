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Опубликован сценарий распространения коронавируса на пять лет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 4 часа назад
Ученые из Принстонского университета США разработали несколько сценариев распространения пандемии коронавируса на пять лет вперед. По мнению исследователей, сдержать появление новых случаев COVID-19 может только формирование коллективного иммунитета. Выводы ученых опубликованы в журнале Science.
Так, ученые рассмотрели различные сценарии — в зависимости от эффективности и продолжительности иммунного ответа на SARS-CoV-2, а также возможной реакции вируса на вакцины и такие меры сдерживания как изоляций и карантин, передает РИА «Новости».
Авторы работы старались учесть в своих прогнозах все известные на сегодняшний день факты о новом вирусе, в том числе степень повторной заражаемости, протекание болезни, последствия и т.д.
По данным ученых, ключевым фактором в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса стала сила и устойчивость естественного и, особенно индуцированного вакцинами, иммунитета.
Исследователи полагают, что значительно снизить распространение инфекции может вакцина, формирующая сильный и долгосрочный иммунный ответ.

«Большая часть обсуждений, связанных с развитием COVID-19 до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и физическое дистанцирование. В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры — ключевые, определяющие бремя заболевания. Однако, по мере того, как мы смотрим в будущее, важнейшим фактором становится иммунитет», — отмечает первый автор статьи Чади Саад-Рой из Принстонского института интегративной геномики Льюиса-Сиглера.

Возраст, наличие хронических заболеваний, по мнению ученых, в будущем также не будут играть решающей роли

«В конечном счете, мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины. Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Все это повлияет на динамику будущих вспышек», — пояснила один автор исследования Кэролайн Вагнер (Caroline Wagner), доцент кафедры биоинженерии из Университета Макгилла в Канаде.

При этом отмечается, что крупные вспышки возможны, если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения. Характер иммунного ответа также влияет на клинические исходы и количество тяжелых случаев.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемиологическая обстановка в Балканских странах и по всей Европе ухудшается из-за несоблюдения мер защиты против коронавируса.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ , Принстонский университет , РИА Новости , США
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