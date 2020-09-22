Археологи обнаружили зубы древнего «речного чудовища»

В апреле этого года ученые смогли доказать, что спинозавр, которого по настоящему можно считать одним из самых ужасающих хищников, из когда-либо живших на Земле, был приспособлен к жизни к воде. Тогда исследователи опирались на анатомию хвоста животного, новая находка, а именно целый клад зубов вымершего хищника, еще раз подтверждает эту теорию.

Фото: Davide Bonadonna, Jason Treat, NG Staff, Mesa Schumacher, Nizar Ibrahim (National Geographic) Davide Bonadonna, Jason Treat, NG Staff, Mesa Schumacher, Nizar Ibrahim (National Geographic)

Спинозавр — это хищник, который достигал около 18 метров в длину и весил более 20 тонн. У него была длинная заостренная морда, полная острых, как кинжалы, зубов. Ранее ученые полагали, что спинозавр мог вести охоту на мелководье, но затем, после того, как археологи обнаружили уникальный экземпляр останков этого животного в Марокко, они смогли предположить, что ему было вполне комфортно и в воде. Тогда останки хвоста спинозавра были найдены впервые, именно они указали на водный образ жизни хищника.

Форма головы и зубов животного также намекали на то, что спинозавр вел водный образ жизни. Ученые отмечают, что анатомия его головы уж очень похожа на крокодилью. И вот теперь, когда ученые обнаружили более 1200 зубов хищника, нет никаких сомнений, что спинозавр был отличный дайвером. Результаты новой работы были опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Из всех зубов, найденных в Марокканской Сахаре на месте древнего русла реки, 48% принадлежали спинозавру. Ученые отмечают, что сухопутным динозаврам принадлежало менее 1% останков.