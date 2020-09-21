Xiaomi создаст сеть передвижных магазинов на колесах 

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Apple открыла свой первый оффлайн-магазин на воде — об этом компания даже написала на собственном официальном сайте. Это, конечно, красивый жест, под стать богатейшей технологической корпорации, но все же не так практично. Куда интереснее в этом плане выглядят планы Xiaomi, которая намерена создать сеть передвижных магазинов на колесах.

Речь идет о программе Mi Store on Wheels, дебют которой состоится в Индии. С ее помощью китайская компания намерена сделать свои устройства еще более доступными, в первую очередь для жителей отдаленных уголков страны.

Так, если верить словам главного операционного директора Xiaomi India Мураликришнана Би, Mi Store on Wheels будет максимально безопасным проектом, в том числе благодаря тому, что компания «соблюдает все необходимые правила гигиены и безопасности, сохраняя социальную дистанцию. Эти точки будут полностью безопасны для посещения потребителями».

Xiaomi

Ожидается, что в магазинах на колесах будет представлен весь основной модельный ряд Xiaomi, в который войдут самые свежие девайсы: Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Redmi 9A. Кроме смартфонов, в мобильных точках планируется продавать и «умные» телевизоры компании, приставки, камеры наблюдения, наушники и многое-многое другое.