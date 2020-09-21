PlayStation 5 станет самой продаваемой консолью в истории

В сети появился прогноз аналитиков о количестве потенциальных продаж PlayStation 5. Согласно информации, опубликованной на сайте японской аналитической компании Rakuten Securities, PS5 за жизненный цикл разойдется тиражом более 200 млн экземпляров.

До конца финансового года Sony, по прогнозам, реализует от 12 до 20 млн устройств. Варьирование показателей во многом обусловлено физическим количеством консолей — неизвестно, сможет ли Sony полностью удовлетворить спрос. Столь оптимистичные прогнозы связаны с рядом факторов: в их числе Rakuten Securities называет мощность PS5, сопоставимую с ПК стоимостью ¥200 тыс. (около ₽140 тыс.), низкую в сравнении с ожиданиями цену, а также наличие All-Digital версии консоли, цена которой ниже, чем у Xbox Series X.

Rakuten Securities

Для сравнения, количество реализованных PlayStation 4 на сегодняшний день составляет 112 млн устройств, а PlayStation 2 разошлась тиражом в 160 млн Аналитики выдвигают предположение, что PS5 может стать не только самой продаваемой консолью Sony, но и обойти всех существующих конкурентов.