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Google изменит логотип почты Gmail 

Ferra.ru 1 час назад
Google изменит логотип почты Gmail
Фото: Reuters
Стало известно, что Google решила изменить логотип почты Gmail. Новым дизайном значка компания поделилась с сайтом 9To5Google.
Рабочая версия нового значка выполнена в черно-белом цвете. Однако предполагается, что в конечном итоге логотип получит синий, зеленый, желтый и красный цвета. Вместо прежнего конверта компания начнет использовать букву «М» с закругленными гранями. Таким образом Google, вероятно, решила подчеркнуть внедрение опции видеоконференцсвязи Google Meet в Gmail, что позволяет компании представлять свой продукт как нечто большее, чем просто сервис электронной почты.
google
Известно, что новый логотип американская компания начнет использовать уже в ближайшем будущем. Помимо смены дизайна в Gmail, ожидается и внедрение новых функций и улучшений в сервисе.
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Наука и техника , Интернет , Google
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