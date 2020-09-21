Google изменит логотип почты Gmail 

Стало известно, что Google решила изменить логотип почты Gmail. Новым дизайном значка компания поделилась с сайтом 9To5Google.

Рабочая версия нового значка выполнена в черно-белом цвете. Однако предполагается, что в конечном итоге логотип получит синий, зеленый, желтый и красный цвета. Вместо прежнего конверта компания начнет использовать букву «М» с закругленными гранями. Таким образом Google, вероятно, решила подчеркнуть внедрение опции видеоконференцсвязи Google Meet в Gmail, что позволяет компании представлять свой продукт как нечто большее, чем просто сервис электронной почты.

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Известно, что новый логотип американская компания начнет использовать уже в ближайшем будущем. Помимо смены дизайна в Gmail, ожидается и внедрение новых функций и улучшений в сервисе.