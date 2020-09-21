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Самцы бабуинов с близкими подругами живут дольше остальных 

Популярная механика 2 часа назад
Самцы бабуинов с подругами живут дольше остальных
Фото: Популярная механика
Хорошо известно, что люди, у которых есть близкие друзья, с большей вероятностью проживут дольше тех, у кого нет таких друзей. Исследования людей даже показывают, что создание и поддержка дружеских связей может иметь такое же значение для долголетия, как потеря веса и физические упражнения.
В последнее десятилетие аналогичные закономерности были обнаружены у животных, начиная с обезьян и лошадей и заканчивая дельфинами и косатками. Однако большая часть этих исследований была сосредоточена на женских особях и было неясно, выполняются ли те же закономерности и для мужчин. Причина в том, что у большинства социальных млекопитающих самки обычно проводят всю свою жизнь в одной и той же группе, в то время как самцы могут приходить и уходить, мигрируя между группами.
Теперь биологи, опубликовавшие свою работу в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, смогли узнать смертность самцов бабуинов и выяснить, как на этот показатель влияет наличие друга противоположного пола. Для этого исследователи проанализировали 35 лет наблюдений за 540 бабуинами в Национальном парке Амбосели в Кении. Ученые обращали внимание на проявление дружбы у бабуинов разного пола. Эти проявления включают поглаживание, вычесывание друг друга и поиск в шерсти клещей и паразитов.
В результате оказалось, что самцы, у которых были прочные дружеские связи с женским полом, имели на 28% больше шансов дожить до следующего дня рождения, чем их социально изолированные сородичи. Это значит, что социальная изоляция способна гораздо сильнее сократить жизнь, чем стресс и борьба за власть. Теперь исследователи хотят подтвердить свои выводы и выяснить механизм влияния дружеских уз на физиологические и психологические процессы у бабуинов.
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